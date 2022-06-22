Kuzey Irak'ta BAE'li enerji şirketine roket saldırısı

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesi yöneticisi Sadık Muhammed, Dana Gaz tarafından işletilen Kor Mor doğalgaz tesisinin bugün öğleden sonra roket saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırının yerel saatle 16:45'te meydana geldiğini belirten Muhammed, kaç roketin fırlatıldığı konusunda bir bilgi vermedi.
Rudaw, roket saldırısında en az 1 kişinin yaralandığını bildirdi.
Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı medya kuruluşları, doğalgaz tesisinin iki Katyuşa roketiyle hedef alındığını duyurdu.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı belirtiliyor.
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