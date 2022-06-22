  1. Dünya
  2. Ortadoğu
22 Haz 2022 19:33

Kuzey Irak'ta BAE'li enerji şirketine roket saldırısı

Kuzey Irak'ta BAE'li enerji şirketine roket saldırısı

Irak medyası, Süleymaniye’de BAE merkezli Dana Gaz tarafından işletilen Kor Mor doğalgaz sahasına roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesi yöneticisi Sadık Muhammed, Dana Gaz tarafından işletilen Kor Mor doğalgaz tesisinin bugün öğleden sonra roket saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırının yerel saatle 16:45'te meydana geldiğini belirten Muhammed, kaç roketin fırlatıldığı konusunda bir bilgi vermedi.

Rudaw, roket saldırısında en az 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı medya kuruluşları, doğalgaz tesisinin iki Katyuşa roketiyle hedef alındığını duyurdu.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı belirtiliyor.

News Code 1903048
https://tr.mehrnews.com/news/1903048/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler