  1. Dünya
  2. Ortadoğu
25 Haz 2022 19:40

BAE'li enerji şirketi Dana Gas üçüncü kez roketlerin hedefi oldu

BAE'li enerji şirketi Dana Gas üçüncü kez roketlerin hedefi oldu

Kuzey Irak'ta yer alan Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesindeki Kor Mor gaz sahası üçüncü kez roketlerin hedefi oldu.

Irak medyası, Çemçemal’daki Kor Mor gaz sahasının üçüncü kez roketlerle hedef alındığını, bölgede  sirenlerinin çaldığını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Kor Mor gaz sahasından bir güvenlik kaynağı, Rudaw muhabiri Peşewa Bahtiyar’a yaptığı açıklamada, bir katyuşa roketinin gaz sahasının deposunun yakınına düştüğünü, saldırıda herhangi can kaybı ve maddi zarar yaşanmadığını söyledi.

Kor Mor gaz sahasına ilk roketli saldırı 22 Haziran’da gerçekleşmişti. Gaz sahası, 24 Haziran’da ikinci kez roketli saldırının hedefi oldu.

BAE gaz şirketi Dana Gas’ın verilerine göre, Kor Mor gaz sahasında günlük olarak 452 milyon metreküp gaz üretiliyor.

News Code 1903093
https://tr.mehrnews.com/news/1903093/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler