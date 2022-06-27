Emir Abdullahiyan, Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ankara'da yaptığı açıklamada, "İran’da 13. hükümetin göreve başladığında Sayın Çavuşoğlu Tahran'a geldi. Çavuşoğlu’nun Tahran ziyaretinde uzun vadeli kapsamlı bir işbirliği için yol haritası belirleme konusunda anlaştık. Bu gezide, iki ülkeyi ilgilendiren hususların yanı sıra söz konusu uzun vadeli işbirliği belgesini görüşeceğiz.” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Ankara’da Türk meslektaşım Çavuşoğlu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerle görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün yaptığı açıklamada, Emir Abdullahiyan'ın Türkiye temaslarını tamamladıktan sorna Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu Hazar Beşlisi Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Türkmenistan'a gideceğini duyurmuştu.