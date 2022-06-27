Emir Abdullahiyan, Irak Başbakanı ile görüştü

Irak Başbakan Mustafa el-Kazımi, Tahran'a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Yemen'de ateşkesin sağlanmasına atıfta bulunarak, İran'ın ateşkesin sürdürülmesine verdiği desteği yineledi ve Yemen'deki insani kuşatmanın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, "Bölgesel sorunların bölge ülkelerinin işbirliğiyle çözüleceğine inanıyoruz." dedi.

İran-Suudi Arabistan müzakere sürecinde Irak’ın oynadığı yapıcı rolü takdir eden Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge için iyilikten başka bir şey istemediğini belirterek, iki ülkenin başkentlerinde İran ve Suudi büyükelçiliklerinin yeniden açılmasını desteklediğini söyledi.

İran-Mısır ilişkilerine de değinen Hüseyin Emir Abdullahiyan, bu ilişkilerin bölge ile İslam dünyasının yararına olacağını belirterek, Tahran ve Kahire arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan el-Kazımi de “Irak, İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkileri geliştirme konusunda ciddidir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemiz bölgede güven verici bir rol oynamaktadır.'' dedi.