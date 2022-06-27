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27 Haz 2022 23:57

Emir Abdullahiyan, Erdoğan ile bir araya geldi

Emir Abdullahiyan, Erdoğan ile bir araya geldi

Resmi bir ziyaret için Ankara'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Emir Abdullahiyan, Ankara ziyareti kapsamında Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile de baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün yaptığı açıklamada, Emir Abdullahiyan'ın Türkiye temaslarını tamamladıktan sorna Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu Hazar Beşlisi Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Türkmenistan'a gideceğini duyurmuştu.

News Code 1903145
https://tr.mehrnews.com/news/1903145/

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