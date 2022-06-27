Emir Abdullahiyan, Erdoğan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Emir Abdullahiyan, Ankara ziyareti kapsamında Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile de baş başa görüşme gerçekleştirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün yaptığı açıklamada, Emir Abdullahiyan'ın Türkiye temaslarını tamamladıktan sorna Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu Hazar Beşlisi Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Türkmenistan'a gideceğini duyurmuştu.
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