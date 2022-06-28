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28 Haz 2022 09:09

Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya’ya gidecek

Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya’ya gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere bugün İspanya'ya gidecek.

Türkiye  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya-Ukrayna savaşının ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

Madrid’de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsepti’nin onaylanması da gündemde olacak.

Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: CRİ Türkçe

News Code 1903147
https://tr.mehrnews.com/news/1903147/

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