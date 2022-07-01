İran-Suudi Arabistan görüşmeleri Bağdat'ta başlıyor

Rus yayın organı Russia Today'in (RT) Arapça servisine konuşan Irak hükümetinden bir kaynak, Suudi ve İranlı diplomatlar arasında Irak'ta yeni bir görüşme yapılacağını açıkladı.

Iraklı kaynak, "Daha önce Bağdat'ta düzenlenen müzakereler güvenlik ve istihbarat düzeyinde gerçekleşti; Ancak yeni tur görüşmeler diplomatik düzeyde olacak." dedi.

Eski Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı son basın toplantısında, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin Tahran ziyaretine değinerek, Irak'ın İran-Suudi Arabistan diyaloğunda önemli bir rol oynadığını dile getirdi ve "Başbakan Kazımi, Suudi Arabistan'dan bize bazı noktaları aktardı ve Suudi tarafı, Bağdat'ta diplomatik düzeyde görüşmelere devam etmeye hazır. Suudi Arabistan’la müzakerelerin tarihi yakında kesinleşecek ardından teknik heyetler, büyükelçilikleri ziyaret edecek." demişti.