Irak ile Suudi Arabistan arasında görüşme

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkeyi ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile dün Cidde’deki Selam Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ilişkiler ve işbirliğini geliştirme fırsatlarının yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabaları ele alındı.

Veliaht Prens, Kazımi’yi dün Cidde’deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havaalanı’nda karşılamıştı.

Irak Haber Ajansı’na (INA) konuşan ve ismini açıklamayan bir kaynak, Mustafa Kazimi’nin Suudi Arabistan ile İran'ı ziyaret edeceğini söylemişti.