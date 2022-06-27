Yeni tur müzakereler yakında başlıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Tahran ziyaretine ilişkin, "Irak Başbakanı, Tahran temaslarında Suudi Arabistan'ın Bağdat'ta İran ile diplomatik görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu aktardı." dedi.

'Emir Abdullahiyan, Türkmenistan'ı ziyaret edecek'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Hatipzade, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Türkiye temaslarını tamamladıktan sorna Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu Hazar Beşlisi Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Türkmenistan'a gideceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü belli oldu

Said Hatipzade, görevinin son bulduğunu belirterek, diplomat Nasır Kenani'nin yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak atandığını bildirdi.

'Yeni tur nükleer müzakereler yakında başlıyor'

Hatipzade, İran ile P4+1 arasında yapılacak yeni müzakerelere dair şunları kaydetti:

"Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler yakında başlıyor. Yeni müzakerelere Fars Körfezi ülkelerinden biri ev sahipliği yapacak. Müzakerelerin yeri ve tarihi yakında kamuya açıklanacak. Yeni tur müzakerelerde de ABD ile doğrudan görüşme gündemde değil ve sadece yaptırımların kaldırılması konusu ve bir önceki turda kalan anlaşmazlıklar ele alınacak. Yeni müzakerelerde nükleer konular gündemde değil."

Ayrıntıları gelecek...