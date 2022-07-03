Irak Başbakanı Kazımi İran için Suudi Arabistan'a gidecek

Alman Haber Ajansı'na (DPA) konuşan Iraklı bir diplomatik kaynak, Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmek üzere önümüzdeki Pazar günü (10 Temmuz) Cidde kentine gideceğini bildirdi.

Mustafa el-Kazımi’nin Cidde temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geleceğini belirten diplomatik kaynak, Başbakan Kazımi’nin İran ziyareti hakkında Suudi yetkiliye bilgi vereceğini söyledi.

25-26 Haziran tarihleri arasında Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Mustafa el-Kazımi, Cidde kentinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmede, ilişkiler ve işbirliğini geliştirme fırsatlarının yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabaları ele alındı.

Suudi Arabistan ziyaretini tamamlayan Irak Başbakanı el-Kazımi 26 Haziran’da Tahran'a geldi.

Mustafa el-Kazımi, Tahran'a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüştü.

Eski Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı son basın toplantısında, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin Tahran ziyaretine değinerek, Irak'ın İran-Suudi Arabistan diyaloğunda önemli bir rol oynadığını dile getirdi ve "Başbakan Kazımi, Suudi Arabistan'dan bize bazı noktaları aktardı ve Suudi tarafı, Bağdat'ta diplomatik düzeyde görüşmelere devam etmeye hazır. Suudi Arabistan’la müzakerelerin tarihi yakında kesinleşecek ardından teknik heyetler, büyükelçilikleri ziyaret edecek." demişti.