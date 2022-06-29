İranlı Başmüzakereci Katar'da ikili temaslarda bulundu

Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere katılmak üzere Doha'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed el-Hammadi ile Dışişleri Bakanlığı Bölge İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Muhammed al-Halifi ile görüştü.

Bakıri Keni ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılan görüşmede,İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin son Doha ziyareti ve Katar Emiri'nin Tahran ziyaretine değinerek, bunun iki liderin ortak işbirliğini çeşitlendirme konusundaki yüksek siyasi iradesini gösterdiğini söyledi.

Bakıri iki ülke arasındaki istişarelerin devam etmesinin bölgenin istikrarını güçlendirdiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed el-Hammadi de İran ve Katar arasındaki ortak noktalara değinerek, iki ülkenin ilişkilerinin tüm alanlarda geliştiğini vurguladı.

Bakıri Keni, Doha temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile de bir araya gelmişti.