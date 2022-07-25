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25 Tem 2022 09:08

Başmüzakereci Bakıri, İran dış politikasını değerlendirdi

Başmüzakereci Bakıri, İran dış politikasını değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri dün İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nda İran'ın bölgesel ve uluslararası politikasını değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, İran diplomasisinin özelliklerinden birini "fırsat yakalama" olarak nitelendirerek, "Komşuluk siyasetinde komşularla ilişkilerin sınırı yoktur. Bölge ülkeleri arasında istikrarlı ve uzun vadeli ekonomik bağlar için gerekli platform sağlamak üzere tüm kapasiteler kullanılmalıdır" dedi.

ABD'nin tek taraflılığın temel zayıflıklarının ortaya çıktığını ve küresel hegemonya konumunu sürdürmedeki büyük siyasi ve ekonomik zorluklar yaşadığını belirten Bakıri, "İran'ın 'Şanghay İşbirliği Örgütü' ve 'BRICS Grubu'na katılması, çok taraflılığın stratejik gücünü ve jeostratejik konumunu önemli ölçüde artırıyor" ifadesini kullandı.

Bakıri, ABD başkanının bölgeye yaptığı ziyaretin hedeflerine ulaşamadığını ifade ederek, "Biden'in bölgeye yaptığı başarısız geziden birkaç gün sonra Astana zirvesinin planlanması, 'İran diplomasisinin uyanıklığını'  ve 'İran'ın bölgesel etkileşim söyleminin' üstünlüğünü gösteriyor." diye konuştu.

News Code 1903727
https://tr.mehrnews.com/news/1903727/

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