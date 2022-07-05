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5 Tem 2022 16:55

İran'dan Özbekistan'daki olaylarla ilgili açıklama

İran'dan Özbekistan'daki olaylarla ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır kenani, Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde meydana gelen olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır kenani, Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde meydana gelen olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Kenani, Özbekistan'daki gelişmeleri takip ettiklerini belirtilerek "Dost ve kardeş ülke Özbekistan hükümetinin bu meseleyi yakın bir zamanda ülke halkının yararına göre çözüme kavuşturacağına inanıyoruz." dedi.

Kenani, Özbekistan'ın istikrarı ve güvenliği İran ve bölge için önemli olduğunu söyledi.

Özbekistan'da 26 Haziran'da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan'da protestolara neden olmuş, yüzlerce kişi Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki göstermişti.

News Code 1903323
https://tr.mehrnews.com/news/1903323/

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