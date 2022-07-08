İran, Hazar Denizi'nde eğitim tatbikata başladı

İran Ordu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, Amiral Hamza Ali Kavyani İran deniz kuvvetlerinin bügün Hazar Denizi'nde "Sürdürülebilir Güvenlik 1401" adlı yıllık tatbikatına başladığını söyledi.

Amiral Kavyani tatbikatın, füze rampaları, helikopterler, deniz tabanlı insansız hava araçları ve elektronik harp sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli kara ve hava indirme birimlerinin yanı sıra ordu donanmasının deniz ve korucu birimlerinin katılımıyla düzenlendiğini açıkladı.

İran Ordu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Kavyani iki gün sürecek olan tatbikatla ilgili "Hazar Denizi, komşu ülkeler arasında bir barış ve dostluk denizidir. Bu denizin düzenini ve güvenliğini kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri geçen sene de Hazar Denizi'nde "Sürdürülebilir Güvenlik-1400" adlı bir tatbikat gerçekleştirmişti.