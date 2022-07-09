Hazar'da görev yapacak yerli muhribin inşaatı son buldu

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Hazar Denizi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Güvenlik 1401" tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada, Hazar'da görev yapacak Demavend adlı yerli muhribin inşaatının son bulduğunu bildirdi.

Amiral İrani, tatbikatla ilgili olarak, "Bu tür çalışmalar komşu ve kardeş ülkelerle ortaklaşa yapılırsa, güvenlik seviyesi kesinlikle önemli ölçüde artacaktır." dedi.

"Sürdürülebilir Güvenlik 1401" tatbikatı deniz kuvvetlerine ait muhripler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, elektronik savaş sistemleri dahil olmak üzere çeşitli birimlerin katılımıyla dün başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğamiral Hamza Ali Kaviyani, her yıl düzenlenen tatbikatın amacının, birimlerin performansını ölçmek ve tecrübe aktarımı olduğunu dile getirdi.