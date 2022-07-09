Kongre üyelerinden Biden'a 'Türkiye'ye F-16 satmayın' mektubu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi’nin 35 üyesi, 30 Haziran’da İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen NATO zirvesinde konuşan ve Türkiye’ye F-16 satılacağı yönünde sinyaller veren ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup yazarak, Türkiye’ye F-16 satışının reddini talep etti.

Biden’a gönderilen 8 Temmuz tarihli mektupta, “NATO zirvesinde Blok 70 F-165’lerin potansiyel satışı ve Türkiye’ye verilen mekanik iyileştirilmelere ilişkin yapmış olduğunuz yorumlardan dolayı derin endişe içinde olduğumuzu bildirmek isteriz. Bu satışın reddedilmesini şiddetle talep ediyoruz, çünkü bu satışın gerçekleştirilmesiyle Türkiye’nin ABD ve NATO’ya yönelik ittifak taahhütlerini çiğneyen ve yurtiçinde ve yurtdışında büyük insan hakları ihlalleri işlemeye devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ödüllendirmek olacaktır” denildi.

Kongre mektubunda, Türkiye'nin Irak, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki operasyonlarında insan hakkı ihlalleri gerçekleştirdiği belirtildi ve operasyonlarda Amerikan yapımı silahlar kullanıldığı vurgulandı.

Kaynak: Karınca