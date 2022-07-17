İran'dan Türkiye'ye ihracatta büyük artış

İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye ile petrol dışı ticarette geçen sene iyi bir sıçrama yaşandı ve ticaretteki büyüme bu sene de devam etti." dedi.

Latifi, İlkbahar sezonunda Türkiye'ye ihracat rakamının yüzde 192'lik artışla 1 milyar 727 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

İran ile Türkiye 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da bir araya gelecek.

Erdoğan ve İbrahim Reisi'nin görüşmesinde, ortak ticaret hacminin artırılması kapsamında yeni yol haritası ve terör ile kaçak göçle mücadele konuları ele alınacak.