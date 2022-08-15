İran'dan Özbekistan ve Kırgızistan'a ihracat arttı

İran dış ekonomik ilişkiler koordinasyon merkezinin "Özbekistan ve Kırgızistan Ortak Ekonomik Komisyonu onaylarının takibi" konulu toplantısı İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi'nin katılımıyla düzenlendi.

Seferi, İran'dan Özbekistan'a ihracatın yüzde 63 ve Kırgızistan'a yüzde 23 büyüme yaşadığını belirterek, Özbekistan'da ihracat malları fuarının kurulmasını, Avrasya'ya inşaat ürünleri ve malzemeleri sağlamak için büyük bir fırsat olarak değerlendirdi.

