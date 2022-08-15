  1. Ekonomi
15 Ağu 2022 08:59

İran'dan Özbekistan ve Kırgızistan'a ihracat arttı

İran'dan Özbekistan ve Kırgızistan'a ihracat arttı

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, İran'dan Özbekistan'a ihracatın yüzde 63 ve Kırgızistan'a yüzde 23 arttığını söyledi.

İran dış ekonomik ilişkiler koordinasyon merkezinin "Özbekistan ve Kırgızistan Ortak Ekonomik Komisyonu onaylarının takibi" konulu toplantısı İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi'nin katılımıyla düzenlendi.

Seferi, İran'dan Özbekistan'a ihracatın yüzde 63 ve Kırgızistan'a yüzde 23 büyüme yaşadığını belirterek, Özbekistan'da ihracat malları fuarının kurulmasını, Avrasya'ya inşaat ürünleri ve malzemeleri sağlamak için büyük bir fırsat olarak değerlendirdi.
 

News Code 1904138
https://tr.mehrnews.com/news/1904138/

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