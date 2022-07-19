BM’den Tahran Zirvesi ile ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’ın katılımıyla Tahran’da yapılacak üçlü zirveye ilişkin, "Oradaki görüşmeleri yakından takip edeceğiz ve sonuçlara bakacağız." dedi.

Hak, Ukrayna ve Rus tahılı ile Rus gübrenin küresel pazara geri dönmesi yönünde bir ilerleme bekleyip beklemediği sorusuna, “Bu süreçle ilgili olarak bu görüşmeden somut bir beklentimiz yok. Bu ayrı bir mesele." yanıtını verdi.

“Oradaki görüşmeleri yakından takip edeceğiz ve sonuçlara bakacağız” diyen Haq, tahıl ihracatı konusunda her türlü koordinasyonu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Yani bu konudaki müzakereleri ilerletecek her şey olumlu olacak” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Erdoğan ve Putin 7.si yapılacak Astana Süreci zirvesi için bugün Tahran’da buluşacak. Liderlerin akşam saatlerinde bir araya gelmeleri ve toplantı sonrasında ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.