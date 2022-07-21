Irak’ta bir günlük yas ilan edildi

Irak medyasına göre; Zaho’da 9 kişinin öldüğü, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı saldırının ardından Irak’ta bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mustafa Kazımi’nin talimatı üzerine, ülke genelinde 21 Temmuz 2022 tarihinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Zaho’da 9 kişinin öldüğü, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı saldırı nedeniyle ilan edilen yas kapsamında Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışındaki tüm diplomatik temsilciliklerde de taziyeler kabul edilecek.