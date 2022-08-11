İran Enerji Bakanı Kabil'de ikili temaslarda bulundu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan İran Enerji Bakanı Mehrabiyan, Taliban hükümetinin Enerji ve Su Bakan Vekili Abdullatif Mansur ile görüştü.

Enerji ve Su Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu görüşmede İran heyetinin 1972'de imzalanan su paylaşımına ilişkin Helmend Anlaşması’nın uygulanmasına vurgu yaptığı belirtildi.

Açıklamada İran heyeti, elektrik üretimi, elektrik enerjisi ihracatı ve büyük kentlere su aktarımı projeleri konusunda işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Mehrabiyan, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttakive ile de görüştü.

Bu görüşmede taraflar, 1972 tarihli Helmend Anlaşması’nın uygulanması, İran’daki Afgan göçmenler ve iş adamlarının sorunları, iki ülke arasındaki kara sınırlar ve transit konularını ele aldı.

Taliban hükümeti Enerji ve Su Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, "Afganistan İslami Emirliği, Helmand havzasının su yönetimi hususunda İran ile Afganistan hükümetleri arasında 1972'de imzalanan protokollere ve hukuki temellere ve teknik içeriğe bağlı kalıp, bu mutabakata uyacaktır." denilmişti.