Türkiye'nin güvenlik endişeleri siyasi yollarla çözülebilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran’da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi ele alındı. İki bakan, yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Emir Abdullahiyan, dün Tahran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Astana Süreci Garantörü Ülke Liderlerinin 7. Zirve Toplantısı'na değinerek, "Suriye sınırlarında yeni bir çatışma olasılığını göz önünde bulundurursak Astana zirvesi bu ülkenin sorununu savaştan siyasi çözüme dönüştürdü. Astana sürecinin Suriye ile Türkiye arasındaki sorunun çözülmesine yardımcı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

"Terör örgütlerinin Suriye’nin kuzeyindeki faaliyetlerine yönelik endişeliyiz. Amerikan kuvvetleri bu grupları desteklemeye devam ediyor. Varlığı ise oradaki güven ve istikrarı zedeliyor bu yüzden derhal çekilmesi gerekiyor. Astana sürecinin garantör devletlerinin dünkü toplantısında, terörle yenilene kadar mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymanın ve Suriye’deki krizi siyasi olarak çözmenin önemini vurguluyoruz."

Emir Abdullahiyan, "Türkiye'nin Suriye'de bazı grupların varlığına ilişkin endişeleri siyasi yollarla çözülebilir. Dünkü toplantıda (İran-Türkiye-Rusya Üçlü Zirvesi) bu konu gündeme getirildi." açıklamasını yaptı.

Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile göçmen meselesini de konuştuklarını anlatan Emir Abdullahiyan, "Sığınmacıların geri dönüşü ile Suriye altyapısının yeniden inşasının hızlandırılmasının herhangi bir ön koşul olmadan yapılması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Mikdad ise burada yaptığı açıklamada "Amerikan işgal kuvvetleri ayrılıkçı milislerden edatlarıyla birlikte Suriye’nin kaynaklarını yağmalamaya devam ediyor. Milislerin yabancılara bel bağlamaması ve vatan kucağına dönmeleri gerekiyor." dedi.

Suriyeli Bakan, "Amerika ile bağlı olanların Türkiye’ye Suriye topraklarını işgal etmesini aklaması için bir gerekçe vermemesi gerekiyor. Suriye dostlarının, Astana zirvesinde Suriye’nin birliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını belirten dengeli bir beyan ile çıkmak için gösterdikleri çabalardan memnunuz." diye konuştu.

Suriye’nin bölünmesine yönelik tüm planların başarısızlığa uğrayacağını belirten Faysal Mikdad, "İşgal edilen her zerre vatan toprağı vatana geri dönecektir." diye ekledi.