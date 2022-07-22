Iraklı milletvekilleri: Türkiye ile diplomatik ve ticari ilişkiler kesilsin

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Milletvekilleri ayrıca, Irak hükümetine çağrıda bulunarak; Türkiye ile "ticari ilişkileri sonlandırılmasını ve Türk ürünlerinin boykot edilmesini talep etti.

Milletvekili Muhammed el Nuri, bazı meslektaşlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında; "Türkiye'nin ihlallerine fiilen yanıt verilmesini istiyoruz. Türk büyükelçisinin sınır dışı edilmesini ve Irak'ın Ankara büyükelçisinin geri çağrılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Muhammed el Nuri, "Irak-Türkiye ilişkilerini yeniden düzenlemek için bir yasa tasarısı sunacağız. Olağanüstü oturuma devam edeceğiz. 100'ün üzerinde imza topladık ve önergeyi en kısa sürede sunacağız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Zaho Kaymakamı Muşir Beşir, ilçenin Derkar kasabasına bağlı Perex köyünün öğlen saatlerinde bombalandığını, saldırı sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Beşir, bombardımanın Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.