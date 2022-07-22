İranlı Büyükelçiden Siyonist diplomatın "Tebriz" paylaşımına tepki

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi Twitter hesabından paylaştığı mesajla Siyonist Rejim'in Azerbaycan Buyükelçisi George Deek'in Tabriz'le ilgili paylaşımına tepki gösterdi.

Büyükelçi Musevi'nin paylaşımında, "Bu maceraperest çocuğun bilgisine: Biricik Tebrizimiz, İran'ın gururlu tarihinde ilkler diyarı olarak bilinir. Görünüşe göre ilk kötü siyonist de Tebriz'in gayretli halkı tarafından gömülecek. Kırmızı çizgimizi asla geçmeyin, asla!" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Siyonist Rejim'in Bakü Büyükelçisi Deek, Twitter hesabından Tebriz'le ilgili okuduğu kitabın fotoğrafını paylaştı.

Deek, paylaşımında "Geçenlerde bana sunulan bu harika kitapta Tebriz'deki Azerbaycan tarihi ve kültürü hakkında çok şey öğreniyorum. Arkadaşlar bu aralar ne okuyorsunuz " ifadelerini kullandı.