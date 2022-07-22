Çin'den Batı'nın Suriye yaptırımlarına tepki

Çin’in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Dai Bing, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Suriye’deki insani meseleyle ilgili bir toplantıda yaptığı açıklamada, "İnsanlık, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda Suriye’ye insani yardım sağlanmasında Birleşmiş Milletler’i ve uluslararası toplumu her zaman destekledik." dedi.

Çinli diplomat, tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin Suriye’deki sosyal ve ekonomik toparlanma ve kalkınma üzerinde neden olduğu sayısız olumsuz etki konusunda uyarıda bulundu.

Bu tür tedbirlerin Suriye’deki insani sorunun çözülmesinin önündeki en önemli engel haline geldiğini anlatan Çinli yetkili, Çin, Batı’nın Suriye’ye yönelik tek taraflı zorlayıcı yaptırımlarının derhal ve tamamen kaldırılması talebini yeniledi ve BM Güvenlik Konseyi’ni bu amaca ulaşmak için net bir tavır koymaya çağırdı.

Kaynak: SANA