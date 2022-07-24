İran-Çeçenistan seferleri yakında başlayacak

Çeçenistan'daki Grozni Havaalanı Müdürü Alvi Shakhgiriev Rus medyasına yaptığı açıklamada Çeçenistan'dan İran'a olan uçuşların Pazar günleri gerçekleştirileceğini söyledi.

"Uçuşlar 7 Ağustos - 23 Ekim 2022 tarihleri arasında Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. Bu, Çeçen Cumhuriyeti ile İran arasında tarihte ilk kez doğrudan bir uçuş olacak. Hem turizmin gelişmesi hem de ekonomik ortaklık için çok umut verici." dedi.

2 Haziran'da Utair Havayolu şirketi, Grozni'den Bakü'ye ilk uçuşunu başlatmıştı. Ayrıca Ağustos ayında İstanbul ve Antalya'ya ek seferler açılacak.

Kaynak: İLKHA