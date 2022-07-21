Türkiye askeri operasyonlarını durdurmalı

Zaho’da incelemelerde bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, TSK bombardımanı nedeniyle ölü sayısının 9’a yükseldiğini söyledi.

Duhok’un Zaho ilçesi Derkar kasabasına bağlı Perex köyü dün öğlen saatlerinde havan topları ile bombalandı.

Rudaw'ın haberine göre, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin talimatı ile bölgeye giden Fuad Hüseyin, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hüseyin, "Bu trajik olaydan dolayı şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu, Irak halkına karşı ciddi ve açık bir suçtur. Bu huzurlu turizm köyü Türk topçusu tarafından bombalandı. Köy dört top mermisi ile hedef alındı. Saldırıda 9 vatandaşımız şehit oldu, aralarında çocukların da bulunduğu 31 kişi de yaralandı” dedi.

“Türkiye ve PKK kendi iç çekişme ve çatışmalarını Kürdistan Bölgesi topraklarına taşıyor” diyen Hüseyin, “Türkiye, Irak'taki askeri operasyonlarını durdurmalı, Irak halkından özür dilemeli, şehit ve yaralıların ailelerine tazminat ödemeli ve tazmin etmelidir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin, Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak topraklarındaki askeri operasyonlarının durdurulması için tüm diplomatik yollara başvuracağını söyledi.

Hüseyin, "Meşru müdafaa konusu hukuki bir görev ve uluslararası hukukun bir parçasıdır. Türk hükümeti ve Türk ordusu kendilerini savunacaklarını söylüyor. Ancak huzur içinde bir köyü bombalayıp sivilleri ve turistleri öldürmek meşru müdafaa değil” diye konuştu.

Fuad Hüseyin, Türkiye ile Irak’ın tarihi, coğrafi ve ekonomik ilişkileri olduğunu hatırlatarak, “Türkiye ile Irak arasındaki sorunları çözmek için her zaman diyalog yolunu esas aldık. Irak topraklarında askeri operasyonların devam etmesi kabul edilemez. Askeri operasyonlar ve Türk ordusu ile PKK arasındaki çatışma temelde bir iç çatışmadır, IKBY ve Irak'a ihraç edilmiştir. Sonuçları ise Irak halkı için bir felakettir" dedi.