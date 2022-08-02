Gazze sınırında teyakkuz hali sürüyor

Filistin medyasına göre, İsrail işgal güçlerinin dün gece Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek İslami Cihad Hareketi'nin komutanlarından Bessam Es-Sa'di'yi esir etmelerine Gazze'deki direniş güçlerinin karşılık verebileceği endişesiyle işgal rejiminin Gazze sınırlarında teyakkuz durumunu ve hazırlıkları artırma kararı aldıkları haber verildi.

İşgal ordusu adına açıklama yapan bir şahıs, Gazze sınırlarına yakın yolların ve Zikim Plajı'nın kapatılması kararı alındığını söyledi.

Aynı kişi, Askalan ile Sderot arasında tren seferlerinin durdurulduğunu, Erez sınır kapısının da işçilerin geçişine kapatıldığını belirtti.

İşgal ordusu sözcüsü bütün bu tedbirlerin İslami Cihad komutanı Bessam Es-Sa'di'nin dün gece Cenin Mülteci Kampı'nda gözaltına alınmasına karşılık Gazze'den füze veya roket saldırısı düzenlenmesi ihtimaline binaen alındığını ifade etti.

İşgal güçlerinin dün gece Cenin'e ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 19 yaşındaki Dırar Salih El-Kefrini isimli genç şehit edilmiş, bir genç yaralanmış, İslami Cihad Hareketi'nin komutanlarından Bessam Es-Sa'di de evine baskın düzenlenerek gözaltına almıştı.