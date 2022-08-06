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6 Ağu 2022 08:40

İran'dan Siyonist İsrail'in Gazze saldırısına kınama

İran'dan Siyonist İsrail'in Gazze saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist apartheid rejiminin Gazze'ye yaptığı saldırıyı ve direniş komutanları ile bir grup savunmasız Filistinliyi öldürmesini kınadı.

Gaspçı Siyonist rejimin eylemini canice, maceracı ve kışkırtıcı olarak nitelendirden Kenani, "Siyonist apartheid rejimi bu cinayetten ve bu Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılardan sorumludur" dedi.

Kenani, "Siyonist rejimin saldırganlığına ve terörist eylemlerine karşı harekete geçmek ve kendilerini savunmak Filistin halkının ve direniş gruplarının yasal hakkıdır" ifadesini kullandı.

Kenani ayrıca, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları, mazlum Filistin ulusunu savunmak, Siyonist rejimin terör eylemlerini kınamak ve bu rejimin bölgedeki istikrarsızlık ve güvensizliğin temel nedeni olan cinayetlerinin devamını önlemek için yasal, ahlaki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.
 

News Code 1903956
https://tr.mehrnews.com/news/1903956/

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