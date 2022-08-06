İran'dan Siyonist İsrail'in Gazze saldırısına kınama

Gaspçı Siyonist rejimin eylemini canice, maceracı ve kışkırtıcı olarak nitelendirden Kenani, "Siyonist apartheid rejimi bu cinayetten ve bu Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılardan sorumludur" dedi.

Kenani, "Siyonist rejimin saldırganlığına ve terörist eylemlerine karşı harekete geçmek ve kendilerini savunmak Filistin halkının ve direniş gruplarının yasal hakkıdır" ifadesini kullandı.

Kenani ayrıca, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları, mazlum Filistin ulusunu savunmak, Siyonist rejimin terör eylemlerini kınamak ve bu rejimin bölgedeki istikrarsızlık ve güvensizliğin temel nedeni olan cinayetlerinin devamını önlemek için yasal, ahlaki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

