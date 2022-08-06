Ankara'dan Siyonist İsrail'in saldırılarına kınama

Dışileri Bakanlığı, Siyonist İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezlerine saldırı düzenlemesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in Gazze'ye yönelik 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milli Gazete