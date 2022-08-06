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6 Ağu 2022 10:11

Ankara'dan Siyonist İsrail'in saldırılarına kınama

Ankara'dan Siyonist İsrail'in saldırılarına kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışileri Bakanlığı, Siyonist İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezlerine saldırı düzenlemesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in Gazze'ye yönelik 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1903963
https://tr.mehrnews.com/news/1903963/

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