Filistin direniş gruplarından İsrail'e misilleme saldırısı

Siyonist işgal güçlerinin dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları düzenlemeleri ve en son rakamlara göre 10 kişinin şehit olmasına, 55 kişinin de yaralanmasına sebep olmalarına karşı Filistin direnişi de akşam saatlerinde işgal hedeflerine yönelik füze saldırılarını başlattı.

Yerel kaynaklar Gazze'deki direniş güçlerinin, işgal saldırılarına ilk misilleme saldırısında, 1948 Bölgesi'nde yer alan işgal hedeflerine onlarca füze attığını haber verdi.

Verilen haberlere göre Gazze sınırı çevresindeki yahudi yerleşim merkezlerinde alarm sirenleri çaldı.

Gazze'deki Direniş Ortak Odası akşam saatlerinde yaptığı açıklamada işgal rejiminin saldırgan ve düşmanca tutumu karşısında eli kolu bağlı kalamayacaklarını ve direnişin, işgal güçlerinin saldırılarına karşılığının olacağını bildirmişti.

Direniş Ortak Odası yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik düşmanca tutumdan doğacak sonuçlardan tamamen siyonist işgal rejiminin sorumlu olduğunu, direnişin Filistin halkının evlatlarına yönelik saldırgan tutuma müsaade etmeyeceğini vurgulamıştı.

İşgal güçlerinin bugün (5 Ağustos) ikindi vakitlerinde Gazze Şeridi'nde farklı noktalara yönelik olarak gerçekleştirdikleri saldırılarda şehit olanların sayısının 10, yaralananların sayısının ise 55 olduğu açıklandı. Şehit edilenlerden birinin henüz 5 yaşında bir kız çocuk, bir şehidin de İslami Cihad'ın askeri kanadı durumundaki Kudüs Tugayları'nın komutanlarından Teysir El-Ca'beri olduğu belirtildi.

İşgal güçlerinin saldırıları sebebiyle yaşanan gerginlik yüzünden Gazze'de alarm düzeyi artırılırken tüm hastaneler ve ilk yardım ekipleri de hazırlıklı duruma getirildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi