İran: Müzakere masasında ABD'ye taviz vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Geçtiğimiz haftalarda yeni bir müzakere aşamasına hazırlanırken, Amerikan tarafı bir anda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na müzakere masasında imtiyaz almak amacıyla bir karar tasarısı önerdi" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrel de bu hafta bir girişimde bulundu ve tüm taraflara, İran, P4+1 ve ABD'ye bir metin gönderdi. Biz başkentlerde bu metni inceleliyoruz ve müzakere masasına toplanma konusunda hem fikiriz. Dün ABD tarafından yeni bir kararın yayınlandığını gördük" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı, ABD'nin bu eylemine misilleme olarak dün geceden itibaren yüzlerce yeni nesil santrifüje gaz enjekte etmeye karar verdiklerini ifade etti.

ABD'lilere seslenen Emir Abdullahiyan, "ABD'liler bu tür eylemlerle müzakere masasında onlara taviz vereceğimizi düşünmesin. Onlar aşırı taleplerinden vazgeçmeli. Biz mantık ve müzakereden yanayız ve güçlü bir anlaşmaya varma konusunda ciddiyiz, ancak Amerikan tarafı bu yolda devam etmek istiyorsa asla boş durmayacağız." ifadelerinde bulundu.

