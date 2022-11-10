UAEA Başkanı Grossi İran'a gelecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'ın Viyana'daki son toplantısında yeni bir şey sunmadığını iddia ederek yakında Tahran'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27'nci Taraflar Konferansı (COP27) sırasında basın mensuplarına böyle bir açıklamada bulunan Grossi, "Onlar (İran) yeni bir şey sunmadılar. Birkaç hafta sonra teknik düzeyde tekrar İran'da görüşeceğiz" dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Amir Said İravani dün, "İran'ın koruma önlemleri anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin herhangi bir sorun yoktur ve bu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın son raporunda teyit edilmiştir. Bu bağlamda İran teknik heyeti, Ajansın sorularını yanıtlamak için Viyana'ya gitti" açıklamasını yapmıştı.