Reisi, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ile bir araya geldi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, direnişi üstün ve nihayetinde muzaffer bir mantık olarak nitelendirerek, "Bugün direniş hem fikir olarak savunulabilir, hem de eylem alanında sonuç vermiştir." dedi.

İşgal altındaki topraklarda yaşanan gelişmelere de değinen Reisi,"Düşmanı çaresiz ve felç eden ve dünyadaki direniş yaklaşımının destekçilerini umutlandıran sözde barış anlaşmaları değil, "ışıklı direniş yolu"dur" dedi.

Siyonist Rejim'in bölgedeki bazı ülkelerle ilişkileri normalleştirme çabalarına değinen Reisi, "Siyonist Rejim, bu ülkelerle normalleşerek ve ilişkiler kurarak kendi güvenliğini sağlayabileceğini düşünüyordu ancak bu önlemler güvenlik yaratmadı çünkü bu rejim bölge ve gelecekteki gelişmeler hakkında doğru bilgiye ve öngörüye sahip değildir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Filistin'i ve direnişi desteklemek İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikası olduğunu dile getirdi.

Reisi sözlerinin devamında "Şehit Süleymani ve tüm direniş şehitlerinin hayali olan Filistin direnişinin zaferini ve Kudüs Şerif'in kurtuluşunu gerçekleştireceğimizden hiç şüphemiz yok" dedi.

Cumhubaşkanı Reisi, ABD ve Siyonist Rejim'in bölgedeki politikalarının önündeki en büyük engelin Filistin meselesinin olduğunu belirterek "Bugün bölge Müslümanları, İşgalcı Siyonist Rejim'den derinden nefret etmekte ve direnişi en büyük düşman olarak görmektedir" diye konuştu.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ise "Bugün İran İslam Cumhuriyeti bölgede ve dünyada güçlü bir varlığa sahiptir" diye konuştu.