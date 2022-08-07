Emir Abdullahiyan İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde Siyonist Rejim'in Gazze halkına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Emir Abdullahiyan, "Hiç şüphe yok ki Filistin direnişi ve dirençli Gazze halkı bu meydanın nihai kazananıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı, "Tel Aviv, kriz yaratmaya devam ederek işgal altındaki topraklardaki krizlerini örtbas etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de İran halkı ve hükümetini Filistin'e desteği için takdir ederek, son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Ziyad en-Nehale, "Bugün Siyonist rejim en zayıf durumundadır ve direniş savaşçıları Gazze ve Filistin sakinlerini ve Kudüs'ün özgürlüğünü güçle desteklemektedir" dedi.

Ziyad en-Nehale, "Siyonist Rejime Allah'a ve Filistin direnişinin gücüne güvenerek karşılık verdik ve bu yüzleşmenin gidişatında önemli bir gelişme kaydedeceğiz" ifadelerinde bulundu.