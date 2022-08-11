Ayetullah Hamanei'den Filistin mektubu: Direniş güçleniyor

Ayetullah Hamanei’nin Ziyad en-Nehale'ye hitaben yazdığı mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“Saygın ve müjdeli mesajını aldık. Yüce Allah’tan Filistin halkının zaferini istiyoruz. Allah size bu yolda ecr versin.

Yaşanan son olaylar, Filistin İslami Cihad Hareketi’nin onurunu ikiye katlayarak çok özel bir konuma yükseltti.

Gösterdiğiniz cesurca direnişle işgal rejiminin yalan ve aldatma politikasını boşa çıkardınız. Aynı zamanda direniş gruplarının her birinin tek başına düşmanın burnunu yere sürtebileceğini kanıtladınız.

Gazze'deki direnişçiler ile Batı Şeria arasında bağ kurarak, Filistinli gruplar arasındaki bütünlüğü kötü ve aldatıcı düşmana göstermiş oldunuz.

Filistin’deki tüm direniş grupları bu birliğin korunması için elinden geleni yapmalı. İşgalci düşman zayıflanırken Filistin direnişi güçleniyor.”

İslam Devrimi Lideri ayrıca, İran’ın Filistin konusunda her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olacağını vurguladı.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri daha önce Ayetullah Hamanei’ye bir mektup göndererek, Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi vermişti.