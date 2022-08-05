İran ve Irak Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Emir Abdullahiyan Irak Dışişleri Bakanını İranlı hacılar için son hac organizasyonuna yardım etme çabalarından dolayı takdir etti.

Bakan Emir Abdullahiyan hac sırasında Suudi Arabistan'da tutuklanan İranlı vatandaşın durumunu takip ettiğini ve Fuad Hüseyin'den bu kişinin serbest bırakılması için Suudi Arabistan'a bir mesaj iletmesini istedi.

Bölgedeki aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle Irak'ın güney kısmında çıkan orman yangınlarına da değinen Emir Abdullahiyan, Irak'ta çıkan yangınların neden olduğu duman, Huzistan Eyaleti'ndeki Deşt-i Azadegan bölgesini de ciddi şekilde etkilediğini ve İran'ın yangınların kontrol altına alması için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Telefon görüşmesinde ayrıca Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakereler de ele alındı.