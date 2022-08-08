CHP Lideri Kılıçdaroğlu Aşura merasimine katıldı

Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Aşura merasimine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hz. Hüseyin’e ağlayıp Yezid gibi davrananlardan değiliz” dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Kerbela, sadece İslam tarihinin değil insanlık tarihinin de en büyük trajilerinden birinin adı olsa dahi kendisinde çıkartacağımız sonuç mutlak adalet ve kardeşlik olmalıdır. Hz. Hüseyin Kerbela’da şüphesiz adaleti temsil ediyordu. Elbette ki bizler Hz. Hüseyin’in Kerbela’da temsil ettiği adaletten yanayız, tarafız.”