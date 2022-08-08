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8 Ağu 2022 14:10

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Aşura merasimine katıldı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Aşura merasimine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Aşura merasimine katıldı.

Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Aşura merasimine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hz. Hüseyin’e ağlayıp Yezid gibi davrananlardan değiliz” dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: 

“Kerbela, sadece İslam tarihinin değil insanlık tarihinin de en büyük trajilerinden birinin adı olsa dahi kendisinde çıkartacağımız sonuç mutlak adalet ve kardeşlik olmalıdır. Hz. Hüseyin Kerbela’da şüphesiz adaleti temsil ediyordu. Elbette ki bizler Hz. Hüseyin’in Kerbela’da temsil ettiği adaletten yanayız, tarafız.”

News Code 1904006
https://tr.mehrnews.com/news/1904006/

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