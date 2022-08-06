Pakistan'dan Siyonist Rejim'e Filistin tepkisi

Siyonist İsrail'in Gazze'deki saldırlarına bir tepki de Pakistan'dan geldi.

Son olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de 5 yaşında bir çocuğun da bulundu 10 Filistinlinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cezasızlık ve barbarlığın bir yüzü olsaydı bu sonuçlarına aldırmadan Filistinlileri hedef alan İsrail'in yüzü olurdu" ifadesini kullandı.

Şerif, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin şehit edilmesini, "İşgalci İsrail'in terör eylemi olarak" nitelendirerek, ülkesinin Gazze'ye yönelik hava saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığını kaydetti.