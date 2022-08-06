Gazze'de sivillerin katledildiği saldırılara Hizbullah’tan tepki

Al Minar haber sitesinde yer alan bilgiye göre; Hizbullah Hareketi yayınladığı yazılı açıklamada, işgal rejiminin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan direniş komutanı Teysir El-Ca'beri için başsağlığı dileğinde bulundu.

Filistinli direniş grupların sergilediği ortak duruşa vurgu yapıldığı açıklamada, “Birlik ve beraberlik düşmana karşı zafer kazanmada ana faktördür.” denildi.

Filistin’e desteğini yineleyen Hizbullah, “Filistin toprakları ile esirlerin kurtuluşu ve meşru amaçlarının gerçekleştirilmesi için masum Filistin halkının yanında yer alacağız. İslami Cihad komutanlarının Siyonist Rejim’in saldırıları ve cinayetlerine karşı attığı tüm adımları destekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İşgal güçlerinin dün Gazze Şeridi'nde farklı noktalara yönelik olarak gerçekleştirdikleri saldırılarda şehit olanların sayısının 10, yaralananların sayısının ise 55 olduğu açıklandı. Şehit edilenlerden birinin henüz 5 yaşında bir kız çocuk, bir şehidin de İslami Cihad'ın askeri kanadı durumundaki Kudüs Tugayları'nın komutanlarından Teysir El-Ca'beri olduğu belirtildi.