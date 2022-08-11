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11 Ağu 2022 11:33

Beşar Esad, Pakistan Büyükelçisine Suriye Liyakat Nişanı verdi

Beşar Esad, Pakistan Büyükelçisine Suriye Liyakat Nişanı verdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye-Pakistan ilişkilerini geliştirme çabalarından dolayı Pakistan Büyükelçisi Saeed Muhammed Han’ı Suriye Üstün Sınıf Liyakat Nişanı ile ödüllendirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından dün Şam’daki Dama Rose Otel’de düzenlenen veda töreninde Pakistan büyükelçisine madalya takan Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar Caferi, "Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, iki dost ülke arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarından dolayı Büyükelçi Muhammed Han’a Suriye Üstün Sınıf Liyakat Madalyası vermeye karar verdi.” dedi.

Caferi, Suriye-Pakistan ilişkilerinin çeşitli yönlerini geliştirmede Suriye’nin yaşadığı zor koşullar ışığında büyükelçinin Suriyeye destek açısından oynadığı önemli role övgüde bulundu ve Pakistan Cumhuriyeti hükümetine ve halkına gösterdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

News Code 1904066
https://tr.mehrnews.com/news/1904066/

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