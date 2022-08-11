''Erdoğan ile Esad görüşecek'' iddiasına Şam’dan yalanlama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in telefon görüşmesi yapacağına dair iddialar gündeme geldi.

Lübnan merkezli Al-Mayadeen Televizyonu web sitesine konuşan Şam hükümetinden bir yetkili, “Suriye ve Türkiye cumhurbaşkanları arasında temas olasılığından bahsetmenin tamamen yanlış olacağını” belirterek bu iddiayı yalanladı.

Öte yandan Arapça yayınlanan Al-Watan gazetesi de aynı haberi paylaşarak bu bilgiyi teyit etti.

Türkiye gazetesinde dün yayınlanan bir haberde, İran ve Rusya ile yapılan Tahran ve Soçi görüşmelerinde "Suriye sahasına yansıyacak önemli kararlar alındığı" belirtildi.

Yılmaz Bilgen imzalı haberde, "Ankara'nın 'Henüz erken' dediği Erdoğan ile Esad görüşmesinin bir telefon düzeyinde de gerçekleşebileceği" iddiası da yer aldı.