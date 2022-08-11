  1. Dünya
  2. Ortadoğu
11 Ağu 2022 13:23

''Erdoğan ile Esad görüşecek'' iddiasına Şam’dan yalanlama

''Erdoğan ile Esad görüşecek'' iddiasına Şam’dan yalanlama

Şam hükümetinden bir yetkili, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceği iddiasına yanıt verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in telefon görüşmesi yapacağına dair iddialar gündeme geldi.

Lübnan merkezli Al-Mayadeen Televizyonu web sitesine konuşan Şam hükümetinden bir yetkili, “Suriye ve Türkiye cumhurbaşkanları arasında temas olasılığından bahsetmenin tamamen yanlış olacağını” belirterek bu iddiayı yalanladı.

Öte yandan Arapça yayınlanan Al-Watan gazetesi de aynı haberi paylaşarak bu bilgiyi teyit etti.

Türkiye gazetesinde dün yayınlanan bir haberde, İran ve Rusya ile yapılan Tahran ve Soçi görüşmelerinde "Suriye sahasına yansıyacak önemli kararlar alındığı" belirtildi.

Yılmaz Bilgen imzalı haberde, "Ankara'nın 'Henüz erken' dediği Erdoğan ile Esad görüşmesinin bir telefon düzeyinde de gerçekleşebileceği" iddiası da yer aldı.

News Code 1904068
https://tr.mehrnews.com/news/1904068/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler