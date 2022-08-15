Rusya ve Kuzey Kore ikili ilişkileri geliştirecek

Kuzey Kore’nin devlet haber ajansı KCNA’nın aktardığına göre, Putin; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a yaptığı açıklamada iki ülkenin “kapsamlı ve yapıcı ilişkilerini genişleteceğini” söyledi.

Kuzey Kore’nin Kurtuluş Günü için Kim’e bir mektup gönderen Putin, daha yakın bağların iki ülkenin de çıkarlarına uygun olacağını, Kore bölgesinde güvenlik ve istikrarı güçlendireceğini söyledi.

Kim’in de Putin’e Rus-Kuzey Kore dostluğunun İkinci DÜnya Savaşı’nda oluştuğunu, “stratejik ve taktiksel iş birliği, destek ve çalışmalarının o zamandan bu yana yeni bir seviyeye ulaştığını” söyledi.

Kuzey Kore, Ukrayna’nın doğusunda, Rus işgalindeki ayrılıkçı güçleri tanımıştı.

Kaynak: T24