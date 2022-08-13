İran müzakere heyeti danışmanından “Salman Rüşdi” tepkisi

"Şeytan Ayetleri" kitabıyla tepki çeken İngiliz mürted yazar Salman Rüşdi, dün akşam New York'ta katıldığı bir programda konuşma yaparken bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Bunun üzerine İran müzakere heyeti danışmanı Muhammed Marandi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, olası bir anlaşma eşiğinde "Salman Rüşdi"ye yapılan saldırıyı “çok garip” olarak değerlendirdi.

Marandi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Müslümanlar ve İslam'a büyük bir kin besleyen ve postkolonyal romancı kılığında sömürgeci güçlerin piyonu olan bir yazar için gözyaşı dökemem. Fakat (Viyana’da) olası bir anlaşma eşiğinde, ABD'nin Bolton'a suikast planı iddiası... ve ardından bu olayın (Salman Rüşdi’ye bıçaklı saldırı) yaşanması garip değil mi?”

Daha önce ABD Adalet Bakanlığı, bir İranlı'yı eski Başkan Donald Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John R. Bolton'a suikast düzenlemek için plan kurmaya çalıştığını iddia etmiş. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Adalet Bakanlığının iddialarını yalanlamıştı.

Viyana müzakereleri

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir İranlı diplomat, AB tarafından sunulan önerilerin değerlendirilme aşamasında olduğunu söyledi.

İranlı diplomat, "Avrupa'nın önerileri, İran'a güvenlik meseleleriyle ilgili siyasi iddialar, yaptırımlar ve garantiler de dahil olmak üzere çeşitli konularda güvence sağlarsa kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.

Tahran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.