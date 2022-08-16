Şam: Suriye'nin kapıları dostlarımıza açık

Moskova'daki Uluslararası Güvenlik Konferansında konuşan Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, bu konferansın hegemonya ve sömürgecilik planlarıyla mücadele etmek için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Mahmud Abbas, Suriye’nin dost ülkelerin desteğiyle teröre karşı zafer ve istikrarı yeniden sağlama yolunda kararlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Abbas sözlerine şöyle devam etti:

“Suriye'nin kapıları dostlarına ve sevenlerine her zaman açıktır. Ancak saldırı ve yıkım için toprağımızı, tarihimizi ve geleceğimizi hedef alanlar, zillete düşmeyi kabul etmeyen ve vatanı için fedakarlık yapan bir milletle karşı karşıya kalacaktır.”

Suriyeli yetkili ayrıca, uluslararası toplumdan Amerika'ya Suriye'ye yönelik keyfi tedbirlerini iptal etmesi için baskı yapmasını istedi.

Suriye Savunma Bakanı, Suriye’de ABD ile Türkiye işgalinin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.