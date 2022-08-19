Umman, hava sahasını İsrail uçaklarına açmaya karşı çıktı

İsrail Hayom isimli Siyonist gazetesi bu bağlamda yayınladığı bir raporda Umman'ın İsrail uçaklarının hava sahasından geçmesine karşı çıktığını belirterek, bu kararın Tahran'ın Maskat üzerindeki baskısı nedeniyle alındığını iddia etti.

Gazetede yer alan habere göre, bu karar rejimin uçaklarının Suudi Arabistan hava sahasından geçmesini engelliyor.

Geçen Temmuz ayında Suudi Arabistan yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'in bölge ziyaretiyle eşzamanlı olarak ülkenin hava sahasını İsrail havayollarına açıldığını duyurmuştu.