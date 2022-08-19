  1. Dünya
  2. Ortadoğu
19 Ağu 2022 09:52

Umman, hava sahasını İsrail uçaklarına açmaya karşı çıktı

Umman, hava sahasını İsrail uçaklarına açmaya karşı çıktı

Siyonist rejime medyası, Umman'ın hava sahasının İsrail uçaklarına açılmasına karşı olduğunu bildirdi.

İsrail Hayom isimli Siyonist gazetesi bu bağlamda yayınladığı bir raporda Umman'ın İsrail uçaklarının hava sahasından geçmesine karşı çıktığını belirterek, bu kararın Tahran'ın Maskat üzerindeki baskısı nedeniyle alındığını iddia etti.

Gazetede yer alan habere göre, bu karar rejimin uçaklarının Suudi Arabistan hava sahasından geçmesini engelliyor.

Geçen Temmuz ayında Suudi Arabistan yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'in bölge ziyaretiyle eşzamanlı olarak ülkenin hava sahasını İsrail havayollarına açıldığını duyurmuştu.

News Code 1904226
https://tr.mehrnews.com/news/1904226/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler