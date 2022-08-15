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15 Ağu 2022 08:55

Siyonist İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı

Siyonist İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı

Suriye'nin resmi haber ajansı Siyonist İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin orta ve batı kesimlerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Siyonist Rejim Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, işgal güçlerine ait savaş uçaklarının Lübnan üzerinden Suriye’nin orta ve batı kesimlerine hava saldırısı düzenlediği aktarılarak, saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Siyonist İsrail’in Suriye’nin kıyı kenti Tartus'ta ve başkent Şam’ın banliyölerinde çok sayıda noktayı hedef aldığı belirtilerek, füzelerin vurduğu bölgelerde maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

İsrail’in iki saldırıyı eş zamanlı gerçekleştiği belirtilerek, bazı füzelerin havada imha edildiği aktarıldı.

News Code 1904140
https://tr.mehrnews.com/news/1904140/

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