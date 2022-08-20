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20 Ağu 2022 15:00

Gaziantep'te korkunç kaza: 16 ölü, 22 yaralı

Gaziantep'te korkunç kaza: 16 ölü, 22 yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Kaynak: TRT

News Code 1904251
https://tr.mehrnews.com/news/1904251/

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