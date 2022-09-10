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10 Eyl 2022 08:41

ABD güçleri Suriye'den 88 tanker dolusu petrol çaldı

ABD güçleri Suriye'den 88 tanker dolusu petrol çaldı

ABD güçleri El Cezire sahalarından yeni bir parti Suriye petrolü çaldı ve Irak topraklarındaki üslerine aktardı.

Haseke kırsalındaki Yarubiya kırsalından yerel kaynaklar SANA muhabirine, çalıntı Suriye petrolüyle dolu 88 tankerden oluşan Amerikan işgal kuvvetlerine ait bir konvoyun dün (9 Eylül) yasadışı Mahmudiye geçiş noktasından ayrılarak Irak topraklarına girdiğini söyledi.

Kaynaklar, konvoyun kuzey Irak’taki ABD işgal üslerine doğru gruplar halinde Suriye topraklarından ayrıldığına dikkat çekti.

Geçen hafta da işgal güçleri, Amerikan işgal güçlerinin hırsızlık operasyonları için kullandığı yasadışı geçişlerden petrol yüklü 300’den fazla petrol yüklü tanker çıkarmıştı.

News Code 1904685
https://tr.mehrnews.com/news/1904685/

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