Hasan Nasrullah’tan “Suriye” açıklaması

Hizbullah’ın 40. kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen "40'ıncı Bahar" etkinliklerinin kapanış töreninde konuşan Seyyid Hasan Nasrullah, "Hizbullah Hareketi İmam Humeyni'yi (ra) ve hayatını takip ediyor ve onu mevcut dönemde hareketin en büyük ilham kaynağı olarak görüyor.'' dedi.

Nasrullah, direnişin 2000 yılındaki Lübnan-Siyonist İsrail savaşında elde ettiği zaferle Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) hayata geçirilmesini engellediğini belirterek, “Hizbullah, İsrail'in yenilmez ordusu' efsanesini yıktı. Düşmanlar direnişi yok edemediler ve daha güçlü bir direniş ortaya çıktı.” ifadesini kullandı.

Filistin’e desteğini yineleyen Nasrullah, şunları kaydetti:

“40 yıldır mülteci kamplarındaki Filistinlilerin haklarını savunmak için çalıştık. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Siyonist Rejim’le her türlü normalleşmeye karşı çıktık. Dünyadaki özgürlük severlerden bu ırkçı ve barbar rejimle ilişki kurmamasını istedik.”

Hasan Nasrullah, Lübnan ile Siyonist Rejim arasındaki tartışmalı deniz sınırı gerilimine dair, rejimin deniz sahası anlaşmazlığına yönelik tehditlerinin boş olduğunu vurguladı.

Hasan Nasrullah Suriye hakkında, “Suriye'ye gittiğimizde ülke lideri (Beşar Esad), ordusu ve diğer Suriyeli arkadaşların yanında yer aldık ve benimsediğimiz seçeneğin doğruluğuna her geçen gün daha çok inanıyoruz. Suriye'nin çoğu bölgesinde güvenlik sağlandı ve Suriyeli göçmenler ülkelerine dönebilir.

ABD ile Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı bölge ülkelerinin siyasi baskıları, Lübnan-Suriye ilişkilerinin ilerlemesini engellemiştir." açıklamalarında bulundu.

'İran büyük bir bölgesel güç'

İran’la ilgili olarak Hizbullah lideri, “İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki tüm masum insanlar ve direniş güçlerin güvenip inandığı büyük bir bölgesel güçtür. Direniş Ekseninin oluşumuna katkı sunan Hizbullah eksenin bir parçası olarak kalacaktır. İşgal ve hegemonya planlarına göğüs gerebilecek bir güç olarak bu eksene güvendik.” diye konuştu.